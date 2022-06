Serginho: “Pioli ottimo gestore, Theo può essere il migliore nel suo ruolo”

"Theo ha una grande qualità offensiva, è ancora in crescita. Quest'anno è cresciuto ancora, gli basta ancora un po' di equilibrio per diventare il numero uno al mondo. Con lo scudetto cresce la fiducia , qualità tecnica e tattica e in poco tempo può ambiare a diventare il migliore in Europa". Queste le parole in esclusiva ai microfoni di Sky Sport dove è intervenuto l'ex giocatore del Milan Serginho.

Il fantasista del Milan Brahim Diaz è intervenuto nella giornata di ieri in esclusiva ad una premiazione ed a Marca Malaga ha così parlato su Pep Guardiola e Zinedine Zidane: "I titoli da giocatori e da allenatori parlano per loro. Sono fortunato ad essere stato allenato da loro. Spero di diventare uno di loro anche io". Queste le parole del fantasista del Milan Brahim Diaz il quale è intervenuto nella giornata di ieri in esclusiva a Marca Malaga e si è espresso su due grandi allenatori come Pep Guardiola e Zinedine Zidane. <<<Per quanto concerne il mercato sono pronti due rinnovi importanti per quanto riguarda il Milan: si tratta di Paolo Maldini e di Frederic Massara!>>>