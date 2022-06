Milan, rinnovo Maldini-Massara: prossima settimana l’annuncio

Secondo quanto riporta LaGazzettaDelloSport, la prossima settimana potrebbero essere annunciati i rinnovi della dirigenza rossonera.

Redazione Il Milanista

I giorni che hanno anticipato l'annuncio di Redbird dietro la scrivania sono stati frenetici. Dopo la polemica di Paolo Maldini su un suo mancato coinvolgimento nell'operazione di compravendita del club sono arrivate conferme da parte di Gerry Cardinale. Il nuovo "numero uno" rossonero ha incontrato Maldini una settimana fa e pare aver riportato la calma a Milanello, assicurando il posto al duo dirigenziale.

In occasione dell'incontro tra Cardinale e Maldini si sono placati gli animi. Si parla di un summit durato più di tre ore e mezza, con i due che hanno speso piacevolmente del tempo insieme. Così come anche Ivan Gazidis qualche giorno fa aveva dichiarato, secondo quanto riporta LaGazzettaDelloSport le seguenti parole: "Non è un club in cui qualcuno arriverà e dirà: 'Sentite, abbiamo bisogno di un cambiamento radicale di direzione'. Francamente, sarebbe una follia".

Tutto ufficialmente rientrato e sempre secondo quanto riportato dalla Rosea la prossima settimana potrebbe arrivare l'annuncio dei rinnovi della dirigenza. Una notizia che va nell'interesse della squadra, stando all'esperienza decisamente positiva del duo Maldini-Massara alla guida dell'area tecnica rossonera, come dimostra lo Scudetto conquistato. Il Milan ripartirà dunque dalle sue certezze, proseguendo quanto fatto nelle ultime stagioni. La squadra di Pioli ha infatti intrapreso un percorso in cui ha gettato le basi per un futuro glorioso.

Nonostante manchi ancora l'ufficialità, la conferma di Maldini permette allo stesso di lavorare sul fronte estivo per rinforzare la squadra. Prima delle rassicurazioni del CEO di Redbird era difficile ipotizzare una programmazione con un contratto in scadenza il mese successivo. Ora lo scenario è cambiato, o meglio, sono stati smentiti degli ipotetici cambiamenti. Il Diavolo può dunque tornare a lavorare in tranquillità per regalare a Pioli una rosa ancora più competitiva. Fondamentale quindi un annuncio quanto prima, visti anche i tempi stretti - la preparazione partirà prima a causa del "mondiale invernale" in Qatar.