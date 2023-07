Serafini: “L’addio di Tonali? Ci sono pro e contro, ora ve li spiego”

In esclusiva a golditacco.it ha parlato il noto giornalista Luca Serafini il quale sull' addio di Sandro Tonali ha detto: "I pro sono tutti di natura finanziaria, i contro hanno una radice affettiva. È cambiato il mondo, non solo il calcio: ormai c’è una casta che può comprare qualsiasi cosa e ci sono gli altri che sono costretti a vendere, loro malgrado. Va così…". Queste le parole del noto giornalista.

Anche l'ex Alessandro Matri ha parlato di Milan

Dopo la presentazione dei calendari del prossimo campionato di Serie A, ha parlato l'ex centravanti tra le altre del MilanAlessandro Matri il quale ha detto: "Se giochi per una squadra che lotta per la salvezza guardi più le ultime giornate, mentre chi punta a vincere guarda agli scontri diretti e in che punto della stagione sono. Penso che i più contenti dei pochi turni infrasettimanali siano gli allenatori, avranno più tempo per preparare le partite".