LIVE | Sorteggi per il calendario di Serie A 2023-2024, la 1a Bologna-Milan

Appena un mese dopo la conclusione del campionato arriva il momento di scoprire il nuovo calendario della nostra splendida Serie A , valido per il campionato 2023/2024 . Si partirà con la prima giornata il 20 agosto e terminerà il 26 maggio con quattro soste. Il calendario sarà nuovamente asimmetrico : vale a dire che il girone d’andata e quello di ritorno non combaceranno. Non ci saranno inoltre Derby e scontri tra Napoli, Lazio, Inter, Milan, Atalanta, Roma e Juventus nella 1a, 2a, 5a, 6a (infrasettimanale) e la 38a giornata.

Inoltre tutti e derby dovranno svolgersi in giornate differenti. Non ci saranno scontri diretti tra squadre di Champions League, Europa League e Conference League nelle giornate di campionato tra i due turni consecutivi di coppe europee. Quest'anno a differenza degli anni precedenti sarà previsto un solo turno infrasettimanale. Il sorteggio sarà trasmesso in diretta su Dazn, Sky Sport 24, Now ed il canale Youtube della Lega.