Serafini: “D’accordo con Maldini, questa situazione dirigenziale è irrispettosa”

Il noto giornalista Luca Serafini ha parlato del Milan ed in particolar modo della situazione legata al contratto di Maldini

In esclusiva durante una diretta Instagram con Carlo Pellegatti, ha parlato il giornalista Luca Serafini che su Paolo Maldini ha detto: "A fine maggio un dirigente deve occuparsi dei discorsi già iniziati. Un dirigente a capo della parte sportiva come Paolo non può essere precario. Lui ha detto che questa situazione non è rispettosa, e sono d’accordo, ma non è nemmeno strategica. Non c’è una virgola che non condivido. So che Paolo non parla a caso, ma evidentemente doveva far arrivare un messaggio". Queste le parole del noto giornalista Luca Serafini in esclusiva durante una diretta Instagram con Carlo Pellegatti.