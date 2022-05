News Milan / Il Diavolo si rifà il look con tre colpi top

Piano per tre colpi top

Redbird con ogni probabilità sarà il nuovo proprietario del club. Chiudere l'affare in questo momento è di cruciale importanza per il Milan. Portare a termine le trattative e regalare a Stefano Pioli una squadra ancora più competitiva nell'immediato futuro, è questo l'obiettivo.

Non è un mistero: i rossoneri devono sostituire qualche partente - Kessié su tutti - e sono già vigili sui profili giusti da portare a Milanello. Il lavoro di Maldini in questo senso prosegue, nonostante le polemiche che si sono accese per le dichiarazioni recenti rilasciate dal direttore tecnico.