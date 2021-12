Milan-Salernitana, i precedenti: sempre pareggi nei primi tempi

In vista della gara tra il Milan e i granata, ecco tutti i precedenti in Serie A tra le due squadre con una particolare curiosità.

Sabato pomeriggio alle 15 è in programma la sfida tra Milan e Salernitana. La gara, valevole per la 16esima giornata di Serie A, verrà arbitrata da Guida. I rossoneri hanno l’opportunità di vincere il secondo match di seguito, dopo la bellissima prestazione di mercoledì al Marassi. I diavoli vogliono dimostrare di essere ancora in lotta per lo scudetto e che le due sconfitte di Firenze e Sassuolo sono solo due casi lontani. I partenopei distano un solo punto in classifica e il sorpasso non è un’idea così folle. D’altra parte i granata occupano l’ultimo posto in classifica. Trovare la vittoria in un campo come San Siro non sarà un’impresa facile, per una squadra che ha ottenuto solo due vittorie in campionato.