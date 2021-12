Milan, Moggi: “Quattro squadre per lo scudetto. Poi il baratro”

Moggi ha parlato di chi secondo lui potrebbe vincere quest’anno lo scudetto. Sono 4 le squadre all’altezza del titolo.

Mai come quest’anno non c’è certezza su chi potrà vincere lo scudetto. Il primo club a giocarsi il titolo è quello dei partenopei, al primo posto in classifica. Segue il Milan, a un solo punto dagli azzurri. Anche i rossoneri hanno dimostrato di poter ambire al titolo, dopo molti anni di digiuno. Le due squadre dovranno fare però i conti con i molti infortunati, che potrebbero rivelarsi fondamentali. Sempre pronti al sorpasso sono i neroazzurri. Dopo aver vinto il campionato lo scorso anno, proveranno a ripetersi anche in questa stagione. Tuttavia sempre pericolosi si rivelano gli uomini di Gasperini, che tentano da anni di inserirsi nella lotta scudetto. Clamorosa l’assenza dei bianconeri, che per due anni di fila rischiano di rimanere fuori dai giochi.