Milan, sei anni fa la vittoria della Supercoppa Italiana contro la Juventus

Sei anni fa il Milan vinceva la Supercoppa Italiana contro la Juventus , a Doha in Qatar. A ricordare il settimo successo del club meneghino è stato Ignazio Abate . L’allenatore della Primavera e all’epoca giocatore allenato da Montella ha rivissuto le sensazioni di quella notte. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni ufficiali del club : "Sicuramente un'emozione grandissima. Disputare una finale contro la Juventus, considerandoci la squadra più giovane del campionato è stata una soddisfazione enorme".

Sulla rosa di quegli anni: "Eravamo un gruppo molto giovane. La spensieratezza dei ragazzi più giovani ci ha aiutato tantissimo. Era un anno particolare perché arrivavamo alla finale di Doha ed eravamo quinti in classifica a due punti dal secondo posto, arrivando da un'ottima partita in casa che finì 0-0 contro l'Atalanta ma che ci diede tanta fiducia. Eravamo pronti dal punto di vista fisico e mentale. Sapevamo che dovevamo disputare una partita importante, ma avevamo tranquillità e consapevolezza per giocarcela. Un mese e mezzo prima della finale, li battemmo a San Siro con il gol di Locatelli. Contro la Juve sono partite a sè: dovevamo dare il 110%".