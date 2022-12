Milan, si valuta il futuro di Bakayoko e Adli: via in prestito a gennaio?

Il mercato di gennaio si avvicina e il Milan sta valutando cosa fare con Bakayoko e Adli. Possono andare in prestito a gennaio

Redazione Il Milanista

Mancano pochi giorni all’inizio del nuovo anno e di conseguenza all’apertura del mercato di gennaio. Il Milansta pianificando le mosse da effettuare in entrata, in uscita, ma anche per quanto riguarda i rinnovi dei vari giocatori. Ieri la società ha avuto un colloquio con gli agenti di Bennacer, con la fumata bianca che appare sempre più vicina. Il passo successivo sarà rinnovare di un anno il contratto di Giroud, per passare poi a quello ancora più spinoso di Rafael Leao.

Per quanto riguarda invece il mercato in uscita il Milan sta valutando cosa fare principalmente con Bakayoko e Adli. Il primo è in prestito dal Chelsea, ma il secondo anno è stato ancor più sotto le aspettative. Il francese non si è mai davvero integrato al meglio nell’idee di gioco di mister Pioli, dimostrandosi un corpo estraneo. Il giocatore non è riuscito a lasciare il segno ed è finito ai margini fin da subito. A giugno non verrà riscattato, ma è da capire cosa succederà a gennaio. Il giocatore può decidere di andare in prestito altrove oppure di rimanere in tribuna fino al termine della stagione.

Da capire anche cosa succederà con Yacine Adli. Il giocatore non è riuscito a risultare centrale nel Milan così come lo era invece nel Bordeaux. Tuttavia rimane un giovane trequartista con grande talento, sul quale Pioli spera di puntare in futuro. Durante il ritiro a Dubai infatti ha fatto vedere dei buoni sprazzi durante le amichevoli che fanno ben sperare. Sul giocatore ci sono molte pretendenti, pronte ad accoglierlo anche per sei mesi. La dirigenza lascerà decidere al giocatore se trasferirsi in prestito fino al termine della stagione per trovare maggiore continuità o se restare in rossonero, pronto a giocarsi le sue carte.