Seedorf: “Mi aspetto un derby emozionante, non vedo l’ora che arrivi”

Sarà euroderby tra il Milan di Stefano Pioli e l'Inter di Simone Inzaghi. Queste le parole di Seedorf sulla sfida...

Sarà Euroderby. 20 anni dopo l’ultima volta, nel lontano 2003, la semifinale di Champions League vedrà contrapposte le due squadre di Milano: Milan ed Inter. In un video sul canale Youtube di Prime Video, l’ex rossonero Clarence Seedorf e l’ex nerazzurro Julio Cesar hanno parlato di questa grande sfida.

Seedorf: “Grande derby per la semifinale della Champions. 20 anni fa l’ho giocato, bellissimo. Grande tensione ma grande partita, grandi giocatori. La seconda partita l’abbiamo giocata fuori casa. Normalmente, psicologicamente, vorresti chiudere in casa. Invece è stato un vantaggio per noi, dopo lo 0-0 dell’andata. Ho fatto io l’assist a Shevchenko, poi lui non so come abbia fatto a girarsi e buttarla dento. Queste due squadre hanno veramente lottato e meritato di arrivare in semifinale con questi due quarti che hanno giocato. Tu cosa ti aspetti dall’Inter fino a quel momento?”.

Julio Cesar: “Io mi aspetto lo stesso atteggiamento che hanno avuto fino a questa partita in Champions League. Al di là delle difficoltà in campionato, in Champions sono tosti, maturi. Chiaro che nei derby può accadere di tutto. Già in campionato sono partite speciali, immagina in una semifinale di Champions. Sono un po’ invidioso dei ragazzi”.

Seedorf: “Io penso che il Milan abbia fatto vedere contro il Napoli una capacità di saper difendere che è da tanto che non vedevo. Ma sono stati bravi anche a ripartire con qualità. Mi aspetto un derby super emozionante, non vedo l’ora che arrivi per godercelo. E poi, ovviamente, l’Italia porta di nuovo dopo tanti anni una squadra in finale”.

Julio Cesar: “Se posso parlare da ex portiere, in questo derby avremo due grandissimi portieri che stanno facendo benissimo. Sarà una grande sfida anche tra i pali”.