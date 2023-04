Calciomercato, un Milan da sogno: pronta una lista spaventosa per il 2024 | News

Il Milan vuole continuare a crescere in maniera esponenziale nei prossimi anni, con l'obiettivo di tornare a essere uno dei top club più importanti e influenti del mondo. Il progetto di Gerry Cardinale si incentra proprio su questo. Ma per trasformare l'idea in realtà serviranno ovviamente anche importanti investimenti sul calciomercato .

Già il cammino in questa stagione in Champions League sta lì a dimostrare le grandissime potenzialità del club rossonero. E sta ingolosendo parecchio i vertici societari, che vogliono appunto un Milan super competitivo sia in Italia che in campo europeo. Pioli sta facendo miracoli con quello che ha, adesso va aiutato. Sicuramente in maniera migliore rispetto a quanto fatto nelle ultime sessioni di mercato.