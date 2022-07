Milan, se De Ketelaere non dovesse venire è pronto il piano B

Se Charles De Ketelaere non dovesse giungere in Italia, il Milan ha già pronto il piano B per non restare senza rinforzi.

Il Milan continua ad essere molto attivo sul mercato, alla ricerca dei giusti giocatori da poter tesserare e donare alla formazione di Pioli. Il club meneghino ha visto sfumare molti obiettivi di mercato in estate e ora non vuole più perdere tempo. Da mesi ormai i diavoli seguono assiduamente Charles De Ketelaere, considerato il principale rinforzo per il Milan. La situazione tra i due club continua a essere in stallo, con i rossoneri che non sono disposti ad offrire più di 32 milioni e con i belga che invece chiedono minimo 35 milioni di euro. Mercoledì scorso Maldini e Massara hanno deciso di andare direttamente in Belgio per concludere l’operazione, ma di fatto non si è giunti a nessun accordo. La speranza dei Campioni d’Italia è di poter risolvere la questione durante questo fine settimana, ma nel frattempo la dirigenza continua a guardarsi intorno.

I meneghini infatti sanno di dover avere più alternative possibili, per non rischiare poi di restare senza rinforzi. Secondo quanto riferito da calciomercato.com, proprio ieri il Milan ha deciso di chiedere ulteriori dettagli su Hakim Ziyech del Chelsea. Il giocatore non rientra nei piani di Tuchel e potrebbe essere un affare low cost per i diavoli. Maldini e Massara potrebbero infatti decidere di adottare un cambio di strategia importante. Rinunciando a De Ketelaere e prendendo Ziyech, i rossoneri avrebbero poi l’opportunità di puntare su altri giocatori per coprire più fasce di campo. Ad esempio si avrebbe l’opportunità di trattare con il Tottenham per il prestito di Tanganga.

Altro rinforzo necessario per l’organico di Pioli è una mezzala che possa dare una mano nella mediana rossonera. Per questo obiettivo di mercato potrebbero essere spesi circa 10 milioni di euro, con Renato Sanches che rimane sempre il principale favorito. Inoltre si potrebbe fare anche un altro acquisto per la difesa, con il nome di Evan N’Dicka in risalita nelle ultime ore. Quest’ultimo è in scadenza nel 2023 con l’Eintracht Francoforte e viene valutato 20 milioni, anche se il prezzo potrebbe drasticamente calare per non perderlo a zero la prossima estate.