News Milan – Decisione presa su De Ketelaere, la verità su Werner

Concentrazione massima della dirigenza del Milan per chiudere l'affare De Ketelaere . Maldini e Massara probabilmente non credevano che il Bruges fosse un osso tanto duro, soprattutto perché il giocatore avrebbe già scelto i rossoneri e starebbe spingendo per approdare a Milano.

Il dt milanista avrebbe incontrato di persona il talento belga, che avrebbe ribadito la sua voglia di sposare il progetto del Diavolo. C'è già l'accorso per un quinquennale da 2,5 milioni a stagione. L'obiettivo della società di via Aldo Rossi e di far firmare il calciatore entro il weekend per aggregare DK al ritiro austriaco del Milan. L'ultima offerta rossonera è di poco superiore ai 30 milioni, bonus compresi. Il Bruges si è impuntato sui 35 milioni di cifra fissa. Filtra ancora ottimismo per ora, ma un ulteriore muro da parte del club belga potrebbe anche portare ad una rottura. Nelle ultime ore si è parlato di una possibile asta fra il Milan e la Vecchia Signora per un calciatore del Chelsea<<<