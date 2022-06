Volete rivivere la cavalcata Scudetto? Su Milan tv potete!

Il Milan ha emesso un comunicato sul proprio sito ufficiale in merito alla cavalcata Scudetto. Su Milan tv si può riviverla

Vuoi rivivere la cavalcata Scudetto del Milan? Sul canale di Milan tv puoi! Il Milan ha emesso un comunicato ufficiale in merito a questa iniziativa.

Il comunicato ufficiale del Milan in merito

“Il momento di festeggiare non è ancora passato: il tripudio di colori ed emozioni rossonere iniziato al fischio finale di Sassuolo-Milan prosegue su Milan TV. Un anno fa il regalo per i nostri tifosi dopo il ritorno in Champions League fu una serie di maratone storiche sui grandi successi del passato”.

Ecco quando andrà in onda la riproposizione della cavalcata del diavolo

“Quest'anno, invece, il ritorno del Tricolore sulle maglie del Milan porta in dote, in primis, una review allargata della Serie A appena andata in archivio. Sul canale tematico rossonero al via allora, da domani mercoledì 1° giugno, la cavalcata verso lo Scudetto numero 19: dall'esordio a Genova all'epilogo di Reggio Emilia, vi faremo ripercorrere - giorno dopo giorno - le grandi emozioni di una cavalcata indimenticabile”.

Ci sarà anche un'aggiunta per milanisti veri

“Il palinsesto di Milan TV sarà, inoltre, nobilitato da qualche ciliegina per intenditori, dalle trasmissioni di fine stagione dagli Studios (Inferno, Box to Box e una Matchday Review speciale) e da qualche prima serata imperdibile: domenica 5 giugno, ad esempio, potrete tornare all'improvviso direttamente al 2004, per un Milan-Roma diventato leggenda...Appuntamento sul canale 230 di SKY, sull'App di DAZN e su Amazon Prime Video: la festa è appena cominciata!”. Questo il comunicato ufficiale del Milan in merito alla possibilità di rivivere la cavalcata incredibile del Milan verso il 19esimo Scudetto appena conquistato e per il quale bisogna continuare a festeggiare. <<<Nel frattempo ci sono grosse novità riguardanti il cambio di proprietà. E' ormai ufficiale infatti il passaggio da Elliot a Redbird. Dopo il signing avverrà il closing. Al Milan ci si prepara ad una mini rivoluzione societaria. Ecco tutti i dettagli!>>>