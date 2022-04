Sconcerti: “Questo è il primo campionato senza una squadra di riferimento”

Il noto giornalista Mario Sconcerti ha parlato al Corriere della Sera della lotta Scudetto. Sentite le sue parole

In esclusiva al Corriere della Sera ha parlato il noto giornalista Mario Sconcerti che ha detto: "Chi vincerà il campionato? Bella domanda. Ci sono incastri infiniti. In più questo è il primo campionato in cui manca una squadra di riferimento. Non sai chi vincerà e nemmeno chi perderà di più. Il confine più severo è quello delle sconfitte, molto pericoloso superare le cinque partite perse, ma alla 31ª giornata Milan, Napoli e Inter sono dentro il margine. Lo sono anche per il numero di partite in cui hanno segnato: 27 l’Inter, 27 il Napoli, 28 il Milan”.