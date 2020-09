Sconcerti: “Milan, che partenza. Ma occhio al mercato…”

MILANO – Queste le dichiarazioni rilasciate dal giornalista Maurizio Sconcerti ai microfoni del Corriere della Sera: “L’inizio migliore sembra del Milan, Bologna in casa poi due neopromosse Crotone e Spezia, di solito più lente a trovare il ritmo della A. Ma non si va oltre la terza giornata. Dopo tutto si cade un po’ addosso. È un calendario equilibrato che ha sparso partite importanti subito, ma sempre alternandole con altre che promettono più leggerezza. Non ci sono serie durissime almeno con i valori tecnici che possiamo intendere adesso. Ma è la prima volta che il calendario arriva prima del mercato.