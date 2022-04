Sconcerti: “Il Milan ha un buon calendario, ha quasi tutto in mano”

Il noto giornalista Mario Sconcerti ha parlato del Milan e della lotta Scudetto al Corriere della Sera. Le sue parole

In esclusiva al Corriere della Sera ha parlato il noto giornalista Mario Sconcerti che sul Milan e sulla lotta Scudetto ha detto: “Il Milan forse è andato oltre le sue alternanze e soprattutto ha un buon calendario. Ha quasi tutto in mano. Se è da scudetto, lo vincerà. Ricominciando da stasera”. Queste le parole in esclusiva al Corriere della Sera dove ha parlato il noto giornalista Mario Sconcerti.