Scaroni: “Coppa Italia proprio necessaria? Questo può essere anno buono”

Il presidente onorario del Milan Paolo Scaroni ha parlato nel pre match di Milan vs Atalanta. Ecco le sue parole...

In esclusiva a SportMediaset ha parlato Paolo Scaroni che ha detto: “Coppa Italia? A volte mi chiedo se sia necessaria questa competizione. Però poi mi dico che sono 20 anni che non la vinciamo e quindi questo deve essere l'anno giusto per incidere il nostro nome sulla competizione”.