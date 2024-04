Scaroni: “Mister? Faremo le valutazioni. Ci piacerebbe vincere il derby”

A margine dell'evento organizzato da Il Foglio Sportivo a San Siro, il presidente del Milan Paolo Scaroni è intervenuto su alcuni...

Stefania Palminteri Redattore 24 aprile - 13:00

A margine dell'evento organizzato da Il Foglio Sportivo a San Siro, il presidente del Milan Paolo Scaroni è intervenuto su alcuni dei più caldi temi d'attualità in casa rossonera.

Può confermarci che Pioli non sarà l'allenatore del Milan la prossima stagione?

"No, non ve lo confermo. Il nostro allenatore è Pioli, in questo momento e fino alla fine della stagione sarà lui. Conto che Pioli ci faccia vincere le partite che vogliamo vincere per garantirci il secondo posto. Poi a fine stagione Pioli e la dirigenza faranno le valutazioni per il futuro. Vorrei evitare questo tema fino a fine stagione".

“San Siro l’altro ieri sera è stata una furia fa pesante, difficile. Ci piacerebbe ogni tanto vincere con l’Inter, abbiamo perso troppe partite di fila. Ma la stagione non si è ancora conclusa: dobbiamo lottare per difendere il secondo posto. Ma considero la stagione buona, magari non ottima. Abbiamo avuto tanti infortuni e su questo c’è da fare delle riflessioni. Ma tutto sommato abbiamo passato anche questa. L’Inter ha meritato ampiamente di vincere il campionato. Mi complimento con l’inter, con Marotta e Antonello”.

