Panchina Milan, Ibrahimovic spinge per Van Bommel: i dettagli

Il Milana fine stagione dirà addio a Stefano Pioli. La ricerca del tecnico continua senza sosta e i dirigenti stanno vagliando diverse opzioni. Anche Zlatan Ibrahimovic è al lavoro su questo fronte e ha un candidato preciso in mente. Lo svedese infatti vuole portare a Milano Mark Van Bommel. Per l'olandese sarebbe un ritorno a Milano, dopo l'esperienza da calciatore nella stagione 2011-12. Secondo la testata francese Footmercato, Ibra starebbe spingendo molto per portare questo nome all'attenzione di Gerry Cardinale. Lo svedese infatti sarebbe affascinato dal vedere Van Bommel sulla panchina rossonera, per il suo modo di allenare. In questa stagione l'olandese ha portato l'Anversa al terzo posto nel campionato belga. Nella shortlist rossonera è un candidato da tenere in considerazione. Ma non è ancora tutto, anzi. Alfredo Pedullà dà l'annuncio sul nuovo allenatore del Milan: "Posso dirvi che..." <<<