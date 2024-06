Euro 2024 – Scamacca: “Nostro gruppo giovane, vorremmo lasciare segno”

Il centravanti della Nazionale italiana Gianluca Scamacca ha parlato poco fa in conferenza stampa dalla Germania...

In conferenza poco fa ha parlato Gianluca Scamacca che ha detto: "Siamo un gruppo giovane, è iniziato un nuovo ciclo e c'è voluto un po' di tempo per tirare fuori la nostra forza. Siamo pronti e la nostra forza verrà fuori in questo Europeo. Io sto bene, spero di aiutare al meglio la squadra e di arrivare il più lontano possibile".