Euro 2024 – Scamacca elogia Gasperini: “Se sono qui è per merito suo”

In conferenza poco fa ha parlato Gianluca Scamacca che ha detto: “Albania? Sarà una partita difficile, arrivati a questo punto tutte le gare sono difficili, qui ci sono le squadre che meritano di essere all'Europeo. Ma l'Italia dovrà concentrarsi soprattutto su sé stessa e dare il meglio in questa partita".