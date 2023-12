Saudati: “Maldini? Parla poco e quando lo fa bisogna ascoltarlo…”

L'ex calciatore rossonero Luca Saudati ha parlato del Milan e di alcune situazioni delicate. Ecco le sue parole

In esclusiva a MilanNews.it ha parlato l'ex giocatore rossonero Luca Saudati che esprimendosi su Paolo Maldini ha detto: “Maldini è uno che parla poco, ma che quando decide di farlo non spara le prime due cose che gli vengono in mente. È una personalità saggia, come ha dimostrato da capitano e dirigente del Milan”.

Ancora le sue parole — “Se ha sbagliato l’acquisto di De Ketelaere? Non mi sembra che, con l’attuale mercato estivo, Furlani e Moncada abbiano fatto di meglio. Nel calcio non sempre trionfano gli algoritmi e l’intelligenza artificiale…”. Queste le parole in esclusiva a MilanNews.it dove ha parlato l'ex giocatore rossonero Luca Saudati.

