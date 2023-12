Mercato Milan | Terremoto Maignan, voci pesantissime: “Al suo posto…” / News

Avanti un altro. Dopo la lunghissima ed estenuane trattativa che alla fine ha portato al rinnovo di Rafael Leao, adesso il Milan potrebbe essere costretto a vivere una nuova telenovela di mercato riguardante Mike Maignan. In ballo, anche in questo caso, c'è il rinnovo. E intanto, come era preventivabile, stanno iniziando a squillare diverse sirene di calciomercato per il portierone francese. La base di partenza è positiva: Maignan e il Milan condividono la stessa volontà di continuare insieme. I problemi, però, arrivano quando si inizia a parlare di cifre.