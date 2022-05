MOVIOLA | Vediamo gli episodi più controversi di Sassuolo-Milan

Andiamo a vedere gli episodi più controversi di Sassuolo vs Milan di ieri. I rossoneri sono campioni d'Italia!

Ieri il Milan si è laureato campione d'Italia per la 19esima volta nella sua storia. Andiamo a vedere la moviola del match terminato 3 a 0 a favore dei rossoneri.

La moviola del match di ieri

Minuto 17 – Il Milan segna il gol del vantaggio con Olivier Giroud. Tutto parte da un recupero palla in zona offensiva da parte del Milan. Ayhan viene pressato in modo giudicato giustamente non falloso da Krunic e Rafael Leao. Il giocatore portoghese serve poi un assist al bacio per Giroud che un po' fortunosamente segna la rete del vantaggio.

Minuto 32 – I rossoneri raddoppiano sempre con il centravanti francese ex Arsenal e Chelsea. Nell'occasione tutto nasce ancora da un recupero palla del Milan sempre senza fallo. Ferrari perde palla. Sempre Rafael Leao gliela ruba e come in occasione del primo gol serve perfettamente Giroud il quale a sua volta non sbaglia.

Minuto 35 – Niente da fare per il Sassuolo. I neroverdi perdono ancora il pallone in zona difensiva. Il direttore di gara lascia correre e il Milan segna con Franck Kessie. Il fallo sembra non esserci o comunque la decisione dell'arbitro non pare essere errata.

Minuto 45 – Theo Hernandez scalcia Frattesi a palla lontana. Rivedendo le immagini l'intervento sarebbe stato meritevole di un intervento arbitrale. Manca un cartellino giallo per Theo Hernandez.

Minuto 78 – Ibrahimovic segna su cross indovinate di chi, di Rafael Leao, il quale però era in fuorigioco. L'arbitro annulla la rete e il Var conferma la decisione.