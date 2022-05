Sassuolo-Milan, le formazioni ufficiali: confermato l’11 di domenica scorsa

Tutto pronto al Mapei Stadium per l’ultima gara di campionato tra Sassuolo e Milan. Vediamo insieme le formazioni ufficiali.

Ci siamo. Manca poco più di un’ora al fischio d’inizio dell’ultima giornata di Serie A. Al termine di questi 90 minuti il Milanpotrebbe vincere il 19esimo scudetto della sua storia. I rossoneri dovranno essere molto attenti a non farsi trovare impreparati davanti alle ripartenze dei neroverdi. Agli uomini di Pioli serve un solo punto per terminare la stagione al primo posto in classifica, davanti ai rivali nerazzurri che ora sono a sole due lunghezze di distanza. Per tale motivo i diavoli sanno di non poter sbagliare: per mettere le mani sul trofeo -che manca da 10 anni- il Milan dovrà dare tutto se stesso.