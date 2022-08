Sassuolo-Milan, formazioni ufficiali: torna Kjaer in difesa, Giroud in attacco

Oggi pomeriggio alle 18:30 il Milan scenderà in campo al Mapei Stadium per affrontare la squadra neroverde. Si tratta della quarta giornata di campionato e del primo turno infrasettimanale per i rossoneri, che hanno iniziato alla grande questa stagione. I Campioni d’Italia infatti sono primi in classifica con sette punti, avendo vinto due match e pareggiato la gara contro la Dea. Anche oggi i diavoli cercheranno di portare a casa i tre punti, fondamentali per il buon proseguo della stagione. Dopo appena pochi minuti disputati, questo campionato ha sorpreso tutti gli appassionati e si prospetta ancora più avvincente rispetto a quello dello scorso anno.