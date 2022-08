UFFICIALE: il Milan chiude il colpo Malick Thiaw dallo Schalke!

Finalmente è arrivata la tanto attesa ufficialità. Il Milan ha chiuso il colpo in difesa, ha firmato Malick Thiaw, in arrivo dallo Schalke 04

Era ora. Il Milan ha ufficialmente chiuso il colpo in difesa. Dal tormentone infinito di Sven Botman, alla storia d'amore alla "Romeo e Giulietta" con Tanganga, sembrava quasi che l'acquisto di un difensore fosse quasi una maledizione. Sembrava che non potesse arrivare mai. Ma finalmente, al 29 agosto, è arrivato definitivamente. Ed il suo nome è Malick Thiaw. Il ragazzo, classe 2001, arriva dallo Schalke 04 ed è un ottimo prospetto sia per il calcio tedesco che per quello europeo. Il Milan gongola: spera di aver fatto un colpo alla "Tomori" o alla "Theo Hernandez" per intenderci. Ovvero quell'acquisto di cui tutti sottovalutano ma che poi si rivela un crack clamoroso.