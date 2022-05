Verso Sassuolo-Milan: ecco dieci curiosità da sapere sul match

In attesa dall’ultima gara di campionato del Milan, vediamo insieme dieci curiosità da sapere sul match contro il Sassuolo.

Redazione Il Milanista

Mancano poche ore al fischio d’inizio di Sassuolo-Milan, ultima giornata di campionato che potrebbe regalare lo scudetto ai rossoneri. In attesa del match, la società rossonera ha pubblicato sul sito acmilan.com 10 curiosità da sapere sulla gara. Vediamole insieme:

SCONTRI DIRETTI

1- Sono 17 i precedenti in Serie A tra Sassuolo e Milan; il bilancio recita 9 vittorie rossonere, 2 pareggi e 6 successi neroverdi.

2- Il punteggio più frequente tra queste due squadre in Serie A è il 2-1 in favore del Milan, finale di quattro incontri, inclusi gli ultimi due disputati tra Sassuolo e Milan al Mapei Stadium.

3- Il Milan ha vinto in tutte le ultime cinque trasferte in casa del Sassuolo in Serie A, dopo aver perso in ognuna delle prime tre giocate fuori casa con i neroverdi; in sei delle otto partite disputate al Mapei Stadium, il Milan ha segnato almeno due reti (incluse tutte le ultime quattro).

STATO DI FORMA

4- Il Milan è la squadra imbattuta da più turni in questo campionato (15). Sono inoltre 11 le gare fuori casa senza sconfitte per i rossoneri: anche questa è la striscia aperta più lunga nel torneo in corso.

STATISTICHE GENERALI

5- A una giornata dal termine, il Milan ha registrato un'età media dei giocatori impiegati di 26 anni e 93 giorni in questo campionato: quella rossonera potrebbe diventare la squadra più giovane a vincere uno Scudetto in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria.

6- Per la quarta volta nella sua storia, il Milan potrebbe diventare campione d'Italia nella Serie A a girone unico con il suo miglior marcatore con meno di 12 gol all'attivo (Leão è il capocannoniere rossonero con 11 reti). I precedenti risalgono al 1987/88 (11, Pietro Paolo Virdis), al 1993/94 (11, Daniele Massaro) e al 1995/96 (11, George Weah).

FOCUS GIOCATORI

7- Rafael Leão - che al Mapei Stadium ha segnato il gol più veloce della storia della Serie A nel dicembre 2020 - ha partecipato a sei reti (tre, con anche tre assist) nelle ultime cinque presenze di campionato. Il portoghese è il giocatore che ha portato a buon fine più dribbling in questa Serie A (95) e anche quello che ha realizzato più gol dopo un movimento palla al piede da minimo 5 metri (6).

8- Il giorno di questa partita, Zlatan Ibrahimović avrà 40 anni e 231 giorni: con un gol diventerebbe il secondo marcatore più anziano nella storia della Serie A, superando Silvio Piola nel 1954 (40 anni e 131 giorni) e restando dietro al solo Alessandro Costacurta (41 anni e 25 giorni). L'attaccante svedese è a una rete dal 21º posto nella classifica dei migliori marcatori in Serie A e a due di distanza dal 20º.

9- Dal suo arrivo al Milan, nel 2017/18, Franck Kessie è stato il giocatore rossonero a collezionare più presenze (222) e gol (36, al pari di Ibrahimović) tra tutte le competizioni. In totale il centrocampista ivoriano è rimasto in campo 18305 minuti con la maglia rossonera in questo periodo, almeno 35 ore più di qualsiasi compagno di squadra.

FOCUS ALLENATORI

10- Stefano Pioli - 56 anni e 214 giorni il giorno della partita di Reggio Emilia - potrebbe diventare il terzo allenatore più "anziano" a vincere uno Scudetto con il Milan nella Serie A a girone unico (dal 1929/30), dopo Lajos Czeizler (57 anni e 255 giorni nel 1950/1951) e Nils Liedholm (56 anni e 217 giorni nel 1978/1979).