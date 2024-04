Sassuolo Milan 3-3: difesa da horror, l’arrembaggio finale non basta

Oggi al Mapei Stadium di Reggio Emilia è andata in scena la partita tra Sassuolo Milan: ecco come è andata.....

Lorenzo Focolari Redattore 14 aprile 2024 (modifica il 14 aprile 2024 | 17:06)

E' terminata 3-3 la sfida tra Sassuolo e Milan, valida per la 32esima giornata di Serie A. Ecco com'è andata.

La cronaca del primo tempo — Il Milan inizia subito in modo aggressivo, presentandosi in area e andando al tiro con Florenzi, che al volo mette a lato. Ma al primo affondo il Sassuolo passa: Volpato brucia Thiaw e mette in mezzo, poi tocco di Thorstvedt per la girata di Pinamonti all'angolino. I rossoneri provano una timida reazione con Theo Hernandez. Ma il Sassuolo al 10' raddoppia: Laurienté trova un'autostrada libera sulla fascia, semina la difesa rossonera piazzata male e va verso Sportiello. Il primo tiro è respinto ma poi l'attaccante neroverde torna in possesso di palla e fa 2-0 a porta vuota. Il Milan si riversa in avanti e ha una grande occasione col colpo di testa di Thiaw da pochi passi, ma Consigli è strepitoso e respinge. Al 17' i rossoneri accorciano con Chukwueze, ma il gol viene annullato per fuorigioco. La squadra di Pioli torna in partita con una magia di Leao: destro-sinistro per passare in mezzo a due difensori e poi diagonale preciso nell'angolino basso per il 2-1. I rossoneri così continuano ad attaccare, rischiando in contropiede. Al 44' doppia parata di Consigli su Florenzi e Theo. Il francese subito dopo ci riprova ma spara sull'esterno della rete. Il primo tempo si chiude sul 2-1.

La cronaca del secondo tempo — Anche all'inizio della ripresa la difesa mostra leggerezze, come quella che porta al tiro di Laurienté, deviato in angolo. E infatti al 53' arriva il 3-1: Laurienté riceve palla in area e ha tempo di stoppare e piazzare il tiro per battere Sportiello. Disposizione della difesa da dimenticare. Subito dopo triplo cambio per Pioli: fuori Kjaer, Musah e Loftus-Cheek, dentro Gabbia, Reijnders e Jovic. La difesa rossonera sbanda ancora e il Sassuolo ha una grandissima occasione ma Laurienté spreca un 4 vs 2. Subito dopo il Milan accorcia. Leao sgasa sull'esterno e mette in mezzo, Consigli tocca ma di fatto serve Jovic che segna a porta spalancata. Al 64' i rossoneri avevano trovato anche il pareggio con un gran gol d'esterno di Chukwueze, annullato poi per fuorigioco. Subito dopo Pioli ha mandato in campo Pulisic, proprio al posto del nigeriano. Al 78' grande occasione per Pulisic, ma Consigli gli chiude lo specchio. All'82' Pioli inserisce Okafor per Adli. I rossoneri continuano a spingere alla ricerca del pareggio ed è proprio Okafor a segnare dopo un tocco di Gabbia su azione da corner. All'85' occasionissima Milan: accelerazione di Pulisic e palla in mezzo deviata, che arriva a Giroud, ma il francese spara alto. Nei minuti finale è assalto Milan, ma la gara termina in parità. L'approccio è stato da dimenticare e ancora una volta la difesa ha mostrato gravi errori di concentrazione, per cui nn basta il turnover come giustificazione. Giovedì a Roma servirà un'altra testa.

