Verso Sassuolo-Milan: l’assenza Berardi pesa tanto per i neroverdi

Alle 15 il Milan scenderà in campo al Mapei Stadium per affrontare il Sassuolo, nel match della 32esima giornata. L'assenza del 10 pesa molto

Lorenzo Focolari Redattore 14 aprile - 13:51

Alle 15 i rossoneri scenderanno in campo al Mapei Stadium per affrontare il Sassuolo, nel match della 32esima giornata. I neroverdi, rispetto alle scorse stagioni, saranno orfani di Domenico Berardi, out per infortunio. Un'assenza molto pesante, come spiegato dal sito ufficiale del Milan.

Il focus: "In una partita come quella che il Sassuolo sta per affrontare, l'assenza di Domenico Berardi si farà sentire ancora di più. Come è ben noto, il classe '94 ha un feeling particolare con i rossoneri, avendo realizzato 11 gol e fornito sette assist contro il Milan in Serie A, per un totale di 18 partecipazioni; tra i giocatori ancora in attività l'unico ad aver fatto meglio contro una singola squadra nella competizione è Paulo Dybala contro l'Udinese (19 partecipazioni attive, 11 reti e otto passaggi vincenti).

Per capire quanto pesi l'assenza dell'esterno d'attacco neroverde basti pensare che con Berardi in campo il Sassuolo ha guadagnato 1.1 punti di media, con una percentuale di vittorie del 29% (5/17) in questo campionato - senza di lui invece i neroverdi hanno ottenuto solo 0.4 punti di media, con una % di successi del 7% (1/14)". (acmilan.com)

