Verso Sassuolo-Milan: a dirigere il match spetterà a Davide Massa

È stata designata la squadra arbitrale che domenica 14, alle ore 15, dirigerà il match tra il Sassuolo di Ballardini ed il Milan di Stefano Pioli, valida per la 32a giornata di Serie A: il direttore di gara sarà Davide Massa, che in questo campionato ha già arbitrato due volte i rossoneri contro Bologna (2-2) e Lazio (2-0). I rossoneri vorranno riscattare la sconfitta giovedì sera in Europa League contro la Roma. I giallorossi hanno espugnato San Siro (0-1) nella gara d'andata dei quarti e giovedì prossimo ci sarà il ritorno all'olimpico. Ecco la squadra arbitrale al completo.