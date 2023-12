Milan-Sassuolo / Dionisi sgancia la bomba: “Ecco come sta Berardi…”

Il Sassuolo e il suo tecnico Alessio Dionisi sganciano una vera e propria bomba. Ecco come sta l'attaccante laterale Domenico Berardi

Alessio Dionisi lancia delle dichiarazioni davvero importanti riguardo Domenico Berardi e la sfida di domani pomeriggio contro il Milan . Il calciatore che è diventato una vera e propria bandiera del Sassuolo, nonché simbolo della squadra nella massima serie del calcio italiano, non è ancora al meglio. Ecco le parole del tecnico che specifica se l'attaccante ci sarà o meno .

" Domenico non si è allenato il giorno dopo la partita perché era malato, poi ha fatto tutti gli allenamenti con la squadra . Incrocio le dita perché col Genoa c'era, si è ammalato nella notte prima della partita, su questo non posso dare risposte".

La presenza al momento non dovrebbe essere in dubbio, ma la squadra deve comunque prepararsi ad un suo possibile forfait last minute. Vedremo se effettivamente il Sassuolo dovrà rinunciare al suo calciatore più forte oppure sarà parte della contesa.