Sarri: “Partita persa per un paio di accelerazioni di cilindrata superiore”

Il Milan ha vinto 2-0 contro la Lazio nel big match di San Siro, grazie ai gol di Pulisic e Okafor. Dopo la partita, Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il risultato.

L'analisi della partita: "Abbiamo fatto un primo notevole, dove abbiamo la responsabilità di aver creato diverse situazioni in parità o superiorità numerica e non le abbiamo neanche trasformate in situazioni pericolose anche se ce n’erano i presupposti. Abbiamo sofferto nei primi 15 minuti del secondo tempo per difficoltà a venire via dalle nostre zone di campo, poi abbiamo rifatto un buon segmento di partita tra i due gol. Pensare di venire qui e non soffrire nemmeno un quarto d’oro mi sembra difficile. La partita poi la perdi su un paio di accelerazioni di giocatori che hanno una cilindrata diversa. Dispiace, però la strada intrapresa mi sembra quella giusta".

La prestazione di Castellanos: "Ha fatto un buon primo tempo come gli altri, poi è andato in difficoltà nel secondo tempo. Per essere la sua prima dall'inizio, è stata una buona partita".

Il centrocampo: "Il primo tempo mi ha soddisfatto, il centrocampo ha recuperato molti palloni e li ha trasformati in azioni positive. Poi quando ci siamo schiacciati per difendere siamo andati in difficoltà anche con loro".

Nel secondo tempo il Milan ha prevalso: "La pressione del Milan è durata 10 minuti, non 90. È facilmente prevedibile che quando vieni a giocare a San Siro, nella partita ci siano blocchi di 10-15 minuti in cui ti mettono in difficoltà. Stavamo concedendo moltissimo".

Rovella vertice basso: "In questa fase potremmo fare anche fatica con questa soluzione. Vediamo se lavorando su questi giocatori si trova la quadra. A Rovella ho detto che gli serve continuità perché viene da un infortunio, mi sembrava giusto trovare la condizione giusta. Mi sta sorprendendo in fase difensiva, ha recuperato tanti palloni".

