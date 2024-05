Mercato – Terremoto Milan, parte la rivoluzione: dopo Pioli, va via anche… | News

E' un momento delicato per il Milan, che ha ormai chiuso ufficialmente l'era Pioli e si appresta ad aprire un nuovo ciclo con un nuovo allenatore e un mercato estivo che porterà in dote tante novità. Fonseca è il prescelto per raccogliere l'eredità di Pioli, una scelta che buona parte del tifo rossonero non sta digerendo con piacere. La decisione però, salvo clamorosi colpi di scena, pare ormai fatta. E per quanto riguarda invece il calciomercato del Milan? Come spesso vi abbiamo sottolineato, arriveranno diversi colpi in entrata, alcuni anche importanti. Ma, dopo Pioli, anche parecchi giocatori rossoneri potrebbero salutare il Milan alla fine di questa stagione.