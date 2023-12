San Siro: il Tar respinge il ricorso, Sala: “Non è una partita chiusa”

Il Tar ha respinto il ricorso del Comune di Milano che era andato contro la decisione, (ancora preliminare), della Soprintendenza e della Commissione Regionale per il Patrimonio della Lombardia sull' esistenza di vincoli su San Siro.

Il sindaco Giuseppe Sala ha commentato così l'ultima decisione del Tar: "Penso che non è una partita chiusa. Penso che nessuno dei protagonisti ha trovato la soluzione giusta e quindi nessuno si deve responsabilizzare, tanto meno io. Per questo motivo non la considero una partita chiusa. Ho incontrato le squade ma se hanno bisogno siamo qui. Abbiamo un procedimento aperto e stiamo aspettando risposte da loro".