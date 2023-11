Borghi: “Chukwueze ha talento indiscutibile, ma deve crescere”

In esclusiva ai microfoni di Taconazo ha parlato Stefano Borghi che ha detto: "Il Milan è una squadra profondamente nuova, con giocatori dal talento indiscutibile: Chukwueze lo ha dimostrato stasera nel primo tempo”.

“Però hanno bisogno di crescere, prendere fiducia e anche autostima. Il fatto di avere una rosa completamente colpita dagli infortuni, in tutti i suoi elementi o quasi, ha tolto al Milan la possibilità di creare gli equilibri, l'amalgama tra gli elementi”. Queste le parole in esclusiva ai microfoni di Taconazo, trasmissione realizzata nel post partita della partita dei rossoneri contro il Borussia Dortmund dove ha parlato il noto commmentatore Stefano Borghi .

