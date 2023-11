Milan-Borussia Dortmund, terremoto Pioli: ecco cosa è successo a fine partita / News

La durissima e netta sconfitta del Milan contro il Borussia Dortmund di fronte al solito San Siro gremito ha ridotto al lumicino le speranze di proseguire il cammino in Champions League, complicando anche la permanenza dei rossoneri in Europa. Un fallimento totale in Champions, di certo non da Milan. Oltre al risultato, prestazione e atteggiamento hanno dimostrato che questa è una squadra che sta perdendo la rotta in maniera sempre più preoccupante.