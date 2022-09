FORMAZIONI UFFICIALI Sampdoria-Milan: spazio a Kjaer e Pobega

Questa sera alle 20:45 il Milan scenderà in campo al Luigi Ferraris per sfidare la formazione di Giampaolo. Dopo il pareggio ottenuto in Champions League, ora gli uomini di Pioli sono chiamati a scendere in campo per la sesta giornata di Serie A. I rossoneri sono vogliosi di far bene in campionato e di ottenere i primi tre punti in trasferta della stagione. Fino a questo momento infatti i Campioni d’Italia hanno vinto le tre gare casalinghe, mentre hanno pareggiato le due partite fuori casa. Ora i meneghini vogliono invertire questo trend, per tornare in vetta alla classifica. Anche i blucerchiati sono alla ricerca di riscatto, essendo attualmente fermi a due punti. I liguri hanno perso tre gare di campionato, ma paradossalmente sono riusciti a pareggiare i due big match contro bianconeri e biancocelesti.