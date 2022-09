Milan, oggi sarà la 129esima gara di Serie A contro i blucerchiati

Quella di questa sera sarà la 129esima sfida in Serie A tra il Milan e la formazione blucerchiata. Ecco alcune curiosità sul match.

Redazione Il Milanista

Questa sera alle 20:45 il Milan scenderà in campo allo stadio Luigi Ferraris per affrontare la Sampdoria, per la gara valida per la sesta giornata di Serie A. Dopo il pareggio ottenuto contro il Salisburgo nella prima giornata di Champions League, ora per i rossoneri è il momento di tornare a pensare al campionato. Gli uomini di Pioli sperano di conquistare i tre punti su un campo davvero ostico, dopo aver pareggiato entrambe le trasferte effettuate fino a questo momento. In attesa del match, ci sono alcune statistiche e numeri molto interessanti che è bene conoscere.

Innanzitutto la sfida di questa sera sarà il 129esimo confronto tra le due squadre di Serie A. Il bilancio sorride nettamente a favore dei rossoneri, che hanno trionfato in ben 67 gare. Per i blucerchiati sono invece 30 le vittorie, mentre i pareggi sono 31. Altro dato curioso è che la sfida di questa sera sarà la 15esima gara disputata a settembre contro i liguri. Inoltre il Milan ha vinto entrambe le sfide contro i blucerchiati della passata stagione. Vincendo questa sera al Ferraris, i Campioni d’Italia hanno l’opportunità di arrivare a tre vittorie consecutive contro la squadra di Giampaolo. Questa cosa non succedeva dal settembre 2016, mentre i rossoneri non tengono la porta inviolata per tre gare consecutive dal febbraio 2014.

Ma le curiosità sul match non finiscono qui. Tutti i dieci golrealizzati dal Milan nel corso di questa stagione sono arrivati dall’interno dell’area di rigore, così come tutti i nove gol subiti dalla Samp sono giunti da dentro l’area. Inoltre nessuna formazione del massimo campionato italiano ha realizzato più gol nella prima mezz’ora di gioco rispetto ai Diavoli (ben quattro gol). Nello stesso lasso di tempo i blucerchiati sono invece la squadra che ha incassato più reti (quattro). In conclusione c’è da ricordare che entrambe le sfide dello scorso campionato sono terminate 1-0, decise tutte e due nei primi dieci minuti di gioco.