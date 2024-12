Milan-Genoa 0-0: Fonseca e i suoi deludono davanti alle leggende

Allo stadio San Siro di Milano è andata in scena la partita tra Milan e Genoa, valida per la 16a giornata di Serie A: ecco come è andata...

Lorenzo Focolari Redattore 15 dicembre 2024 (modifica il 15 dicembre 2024 | 22:50)

Si è appena giocato il match tra Milane Genoa, partita valida per la 16a giornata di Serie A. Il risultato finale è stato di 0-0, con una prova opaca dei rossoneri, fischiati dal pubblico a fine gara.

La cronaca del primo tempo — La partita inizia con una fase di studio, in cui il Genoa è ben messo in campo e non si fa schiacciare. Il primo squillo è al 9': break di Reijnders che appoggia per Abraham, l'inglese serve Emerson Royal che tira di prima intenzione, con Leali che mette in angolo. Al 13' Abraham in area prova il diagonale ma la conclusione è troppo larga. Al 20' bella sterzata di Liberali, messo giù da Miretti in area: il contatto poteva valere il rigore. Al 22' gran tiro di Reijnders su punizione toccata da Chukwueze: il tiro dell'olandese viene deviato a va in angolo sfiorando la traversa. Al 24' altra grande occasione Milan: tacco di Leao per Jimenez, che mette un bel cross su cui arriva Chukwueze, ma il nigeriano spreca calciando alto. Al 34' si genera un rimpallo pericolo in area dopo un cross di Reijnders, Leali mette una pezza. Il primo tempo si chiude a reti inviolate e con un ritmo calanta. La nota più positiva è l'intraprendenza di Jimenez.

La cronaca del secondo tempo — Nell'intervallo Fonseca decide di togliere Abraham e inserire Morata. Il secondo tempo si apre subito con una grande occasione: bel cross di Chukwueze che pesca l'inserimento di Emerson Royal, ma Leali fa un miracolo sul colpo di testa del brasiliano. Il Milan ci prova ma il Genoa alza bene il suo muro. Poi al 62' Fonseca sceglie di inserire Camarda al posto di Liberali. Il Milan ci prova, ma non sempre con ordine. Ci prova Morata al 76': lo spagnolo si porta palla sul sinistro e cerca il palo più lontano, ma non trova la porta. Fonseca al 77' butta dentro anche Okafor per Chukwueze. Al 79' chance enorme sprecata: Reijnders dà una palla d'oro a Morata, che da pochi passi alza troppo la mira e centra la traversa. All'88' brivido clamoroso con un tocco azzardato all'indietro di Thiaw che per poco non beffa Maignan. Il portiere rossonero è bravo a scattare indietro e a recuperare. Nel recupero poi il Milan non riesce a creare nulla e la gara termina 0-0. Dopo le polemiche degli ultimi giorni, il Milan è entrato in campo con una formazione che farà discutere e un atteggiamento che è sembrato non così convinto. E' bastato un Genoa ordinato ad arginare i rossoneri, che hanno avuto occasioni ma non hanno dato l'impressione di volerla vincere a tutti i costi. Nel giorno in cui si festeggiavano i 125 anni del Milan, non è arrivato il regalo dalla squadra di Fonseca.