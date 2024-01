Mercato Milan / Salta ufficialmente Nianzou: tutti i dettagli

Il Milan sa che in queste ore è saltato ufficialmente l'affare che avrebbe portato in rossonero il difensore centrale Nianzou. I dettagli

Nianzou è uno dei tanti obiettivi per la difesa rossonera, o meglio era uno dei tanti obiettivi. Infatti proprio in queste ore pare essere stata messa da parte la pista che portava al difensore centrale francese. Non un bel colpo per il Milan che adesso assieme alla dirigenza dovrà trovare un altro profilo di primissimo livello.

Intanto, resta da capire quali sono i motivi che hanno portato alla separazione ufficiale e alla non chiusura di questa trattativa. Proprio ieri Nianzou si è messo in mostra con la maglia del Siviglia nel corso di una sfida di Coppa del Re. Allo stesso tempo, però, i problemi muscolari e i continui infortuni non l'hanno reso un profilo abbastanza affidabile.

Il nome che più di tutti piace è senza ombra di dubbio quello di Brassier per la difesa. Il calciatore del Brest potrebbe diventare rossonero da un momento all'altro. Vedremo se la squadra riuscirà a chiudere la trattativa.

