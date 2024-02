Sala: “Non vorrei mai vendere San Siro, ma gli interessi ci sono”

Oggi il sindaco di Milano è tornato a parlare del futuro di San Siro in ottica di Milan e Inter, a margine del Forum dell'economia urbana

Il tema dello stadio per Milane Intercontinua a essere all'ordine del giorno. Oggi il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è tornato a parlare del futuro di San Siro, a margine del Forum dell'economia urbana. Il primo cittadino ha affermato: "Non vorrei mai arrivare a venderlo", come riportato dall'Ansa.