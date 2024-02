Sala risponde a Scaroni sullo stadio: “Fossi in lui ascolterei WeBuild”

Il tema stadio continua a essere all'ordine del giorno. Intervenuto a margine di un incontro in prefettura, Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, ha risposto alle parole di Paolo Scaroninel pre partita del match tra Monza e Milan. Le parole su WeBuild: "Non è che quello che dice WeBuild sia sacro, ma è la più grande società italiana, conosce bene Milano. Fossi in Scaroni, se mi dice che si può fare, tenderei a fidarmi, perché loro non sono teorici, ma fanno i lavori. So che hanno fatto una visita o hanno in programma di farla, per cui è importante ciò che diranno".