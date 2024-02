Monza-Milan, delirio a fine partita: “Ma avete visto cosa è successo?” / News

La sconfitta decisamente pesante del Milan contro il Monza ha riaperto vecchie ferite, mai veramente rimarginate in casa rossonera. Le scelte di Stefano Pioli, ad esempio, sono bersaglio di tantissime critiche in queste ore. Il tecnico rossonero è il parafulmine principale di tanti tifosi milanisti, che stanno commentando la gara sul web e sui social. Ma non solo.