Sala: “Sono appena stato con WeBuild, Milan e Inter, vi dico che…”

Ancora le sue parole

"Le squadre hanno confermato che in pochissimi giorni passeranno dei documenti con le loro richieste, relative a quello che ci deve essere all'interno dello stadio: posti vip, miglioramenti dei servizi come ascensori, bagni, accessibilità ma anche servizi all'esterno come spazi commerciali, lounge. Da qua a giugno staremo fermi in attesa di questo lavoro che deve dimostrare che si può fare a un costo sostenibile”.