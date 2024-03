Il Milan vince, ma dopo la partita scoppia il delirio: “Dicono che Pioli…” / News

Il Milan, tra incertezze e qualche patema d'animo di troppo, ha vinto per 4-2 l'andata degli Ottavi di finale di Europa League contro lo Slavia Praga. Risultato positivo, ma non convincente, soprattutto alla luce della prestazione offerta dai rossoneri. In casa e con l'uomo in più per gran parte della partita, il Milan è riuscito anche a soffrire e a rischiare nel secondo tempo.