Sala: “Ho sentito Cardinale, Milan e Inter hanno mandato a WeBuild le…”

A margine di un evento legato al masterplan di Milano Santa Giulia ha parlato il sindaco di Milano Giuseppe Sala che ha detto: "Ho sentito e apprezzo le parole di Gerry Cardinale . La cosa positiva è che Inter e Milan hanno mandato a Webuild le loro necessità, in maniera tale che la società le possa considerare nella costruzione del progetto”.

“Quindi io sospendo ottimismo o pessimismo in attesa di giugno. Quello che sto facendo con i miei uffici è continuare a spingere perché vengano rispettati i tempi. È importante che per giugno noi possiamo costituire un’alternativa credibile ai progetti di San Donato e Rozzano ".

