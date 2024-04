Calciomercato Milan – Pioli fa il terremoto: se rimane, vuole questi 4 colpi | News

In più occasioni vi abbiamo parlato del possibile divorzio a fine stagione tra Stefano Pioli e il Milan . Una prospettiva che sembrava parecchio concreta fino a poco tempo fa ma che i risultati maturati nel 2024 hanno quasi del tutto ribaltato. Ora, come riferiscono le ultime news di casa rossonera, le possibilità che Pioli rimanga sulla panchina rossonera sono aumentate considerevolmente. Certo, tutto dipenderà dai risultati di questo finale di stagione , ma il tecnico emiliano al momento ha il pieno appoggio della dirigenza.

E se veramente riuscirà a rimanere in sella, Pioli avrà importanti richieste di calciomercato per migliorare la rosa a sua disposizione. Come vi abbiamo anticipato nelle scorse ore infatti, l'allenatore emiliano si starebbe già confrontando con i dirigenti proprio in vista dell'estate e starebbe già organizzando le prime strategie di mercato insieme a Ibrahimovic, Moncada e soci. In particolare, sarebbero almeno 4 i colpi di calciomercato che Pioli chiederebbe immediatamente al Milan: eccoli tutti, uno dopo l'altro <<<